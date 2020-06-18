Росздравнадзор: в России умерли 489 медиков, заразившихся COVID-19

В России умерли 489 медиков, которые заразились коронавирусом. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника, передает "РИА Новости".

Российские врачи ведут свой "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 444 медика – врачи, медсёстры, фельдшеры,санитары, лаборанты.

В мае "Медиазона" провела исследование и выяснила, что в России смертность среди заразившихся врачей выше, чем в других странах. По подсчётам издания, от последствий заражения коронавирусом в России погибли, по меньшей мере, 186 медицинских работников. Если предположить, что все погибшие медики были бы учтены в официальной статистике, на них приходился бы каждый 15-й умерший от коронавируса в стране, отмечалось в исследовании. Это в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Издание отмечает, что высокая смертность медиков может объясняться двумя факторами: или общая смертность в России занижена, и поэтому доля медицинских работников непропорционально высокая, или российские медики не защищены от заражения вирусом при контакте с пациентами.