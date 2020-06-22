Прокуратура обжаловала УДО 79-летнего учёного Лапыгина

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за государственную измену бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения 79-летнего Владимира Лапыгина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Теперь жалобу прокуратуры должен рассмотреть Тверской областной суд.

В сентябре 2016 года суд в Москве приговорил Лапыгина к 7 годам лишения свободы. По версии следствия, ученый переслал в Китай файл с секретной программой аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. Сам Лапыгин вину не признает. Он заявил, что работал в научно-исследовательском институте по совместительству и к государственным секретам доступа не имел.

Лапыгину дважды отказывали в помиловании, несмотря на то что к Владимиру Путину с просьбой помиловать его обратились 23 ученых. Один из них, 75-летний Виктор Кудрявцев, позднее тоже был обвинен в госизмене.

"Мемориал" признал Владимира Лапыгина политзаключенным.

Лапыгин много лет работал "ЦНИИмаш", которое является головным институтом Роскосмоса, а также преподавал в МГТУ имени Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.