Все как у Лапыгина. Чем занимался обвиненный в госизмене ученый

20 июля сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве. Два дня спустя стало известно об аресте одного из сотрудников этого учреждения, входящего в структуру “Роскосмоса”, – 74-летнего Виктора Кудрявцева. По данным Коммерсанта, Кудрявцева обвинили в причастности к передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. В понедельник стало известно, что по тому же делу арестован еще один сотрудник ЦНИИМаш, его имя пока не называется.

Радио Свобода изучило, над чем мог Владимир Кудрявцев мог работать в последние годы, выяснило, почему его судьба очень напоминает судьбу другого сотрудника ЦНИИМаш, Владимира Лапыгина, обвиненного в госизмене в пользу Китая в 2015 году, и обнаружило, что Кудрявцев активно участвовал в совместных научных проектах с Францией.

Виктор Кудрявцев – специалист в области аэрогазодинамики, многие его научные работы связаны с исследованием поведения гиперзвуковых летательных аппаратов. Он лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники 2003 года за исследования по проекту космодрома морского базирования “Морской старт”. Установить по открытым источникам участие Кудрявцева в работах над гиперзвуковым оружием (одна из новых систем вооружений, представленных президентом Путиным этой весной, – гиперзвуковая ракета “Кинжал”) не удается, однако ученый вел и открытые исследования в рамках гражданских космических проектов, которые во многом аналогичны. Какую именно информацию Кудрявцев мог, по версии ФСБ, передать иностранным государствам, пока неизвестно, но два года назад в ЦНИИМаш произошла очень похожая история.

Виктор Кудрявцев выступал в защиту Владимира Лапыгина

Летом 2015 года был арестован и обвинен в госизмене другой сотрудник ЦНИИМаш – Владимир Лапыгин, которому на тот момент было 75 лет. Лапыгин, работавший замначальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА), был приговорен к 7 годам строгого режима за передачу китайскому институту демо-версии программы расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. С просьбой о помиловании Лапыгина выступили 23 сотрудника ЦНИИМаш и других профильных институтов, в том числе Виктор Кудрявцев. “Согласно СМИ, он нарушил правила взаимодействия с представителями иностранного государства, передав без надлежащего оформления некие материалы китайской стороне. Тем не менее, зная В.И. Лапыгина, мы уверены в том, что он мог поступить так, лишь понимая как специалист, что это не принесет вреда его стране”, – писали авторы.

Возвращение космического корабля "Шеньчжоу-10"

Позже стало известно, что переданная Лапыгиным информация – программа для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля "Союз" (ученый не считал ее секретной), которой сотрудник ЦНИИМаш поделился в рамках сотрудничества с китайской пилотируемой космической программой “Шэньчжоу”.

Кудрявцев, по-видимому, сотрудник того же Центра теплообмена и аэрогазодинамики, где работал Лапыгин, и даже имеет ту же должность

Последние несколько научных работ Виктор Кудрявцев написал совместно с Романом Ковалевым, нынешним начальником ЦТА (по-видимому, на этом посту Ковалев сменил Лапыгина, который, согласно письму ученых, возглавлял этот центр “более 20 лет“). В приказе о награждении Виктора Кудрявцева государственной премией за работы по программе “Морской старт” он назван “заместителем начальника Центра” ФГУП ЦНИИмаш. Вероятно, речь идет как раз о ЦТА, тем более, что научные работы Кудрявцева связаны с исследованиями на установках, имеющихся в распоряжении ЦТА. В частности, на аэродинамической трубе переменной плотности У-21 (а также на стенде У-2ГД) и проводились работы по программе “Морской старт”.

Таким образом, на момент ареста Виктор Кудрявцев и Владимир Лапыгин занимали одну и ту же должность – замначальника ЦТА ЦНИИМаш.

Кудрявцев рассчитывал прохождение через атмосферу французского спускаемого аппарата, как Лапыгин – китайского

На этом параллели между Кудрявцевым и Лапыгиным не заканчиваются. В числе проектов международного сотрудничества на официальной странице ЦТА упомянуты “демонстратор "Pre-X" (Франция), "Зенгер" (Германия), ASLV и PSLV (Индия), ВА "Шеньчжоу" (Китай), "Marsmicroprobe" (США), "Хоуп" (Япония) и др. Наверняка можно сказать, что из этого списка Виктор Кудрявцев имел отношение к совместной программе с Францией.

В январе 2012 года в международном научном журнале Progress in Flight Physics вышла статья Виктора Кудрявцева, Романа Ковалева и еще пятерых сотрудников ЦНИИмаш, в которой были описаны результаты экспериментов с масштабной моделью французского аппарата Pre-X. В статье указано, что опыты прошли в 2006 году на установке ПГУ-7 – это поршневая газодинамическая установка, предназначенная для исследования теплообмена и аэродинамики изделий ракетно-космической техники при гиперзвуковых скоростях. На ней же, кстати, согласно странице ЦТА, проводились и расчеты для китайского проекта “Шенчьчжоу”.

Из книги “Гиперзвуковая аэродинамика и тепломассообмен спускаемых космических аппаратов” коллектива авторов можно выяснить, что эти работы велись в 2006-2007 годах в рамках контракта номер 601304 от 12 мая 2006 года между ЦНИИМаш и французским центром аэрокосмических исследований CNES.

О связях Виктора Кудрявцева с Францией говорят также совместные научные работы российского ученого с Жаном Варнье, касающиеся аэродинамики гиперзвуковых аппаратов. Работы вышли в 2004 и 2006 годах, Варнье на тот момент являлся сотрудником аэрокосмического центра Министерства обороны Франции ONERA. В 1999 году у Кудрявцева выходила совместная работа с Бернаром Трокле из французского CNES. Найти у Кудрявцева соавторов из других стран, кроме России и Франции, Радио Свобода не удалось.

Гражданские космические программы возвращаемых аппаратов типа “Шенчжоу” и "Pre-X" могут использоваться для отработки технологий гиперзвукового оружия

Разработки по программам возвращаемых космических аппаратов, таких, как американские Space Shuttle, российский "Буран" и более современные китайский "Шенчьчжоу" и французский IXV (создан на базе "Pre-X", который испытывал Кудрявцев), технически близки к разработкам гиперзвукового ракетного оружия. И те и другие аппараты должны выживать и маневрировать на гиперзвуковых скоростях в верхних слоях атмосферы, при их проектировании приходится решать сходные аэрогазодинамические и теплообменные задачи.

Испытания системы IXV

В масштабном исследовании корпорации RAND 2017 года “Нераспространение гиперзвукового ракетного оружия” исследовательские работы Европейского космического агентства по созданию аппарата IXV, способного возвращаться в земную атмосферу с гиперзвуковых орбитальных скоростей и траекторий, прямо названы возможным подготовительным шагом к разработке гиперзвукового оружия. Возвращаемый аппарат IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) стал продолжением идей и разработок проекта Pre-X, над которым работал Виктор Кудрявцев, и был успешно испытан в феврале 2015 года.

У России и Франции была совместная программа создания гиперзвуковых ракет

Согласно тому же документу Rand Corporation, Россия и Франция до недавнего времени активно сотрудничали не только в гражданских, но и в военных гиперзвуковых проектах. “Хотя коммерческие приложения гиперзвуковых технологий могли бы оказаться полезными для французского правительства, (...) судя по всему, основная цель Франции в исследовании гиперзвуковых возможностей – разработка технологий для модернизации ее ядерного арсенала”, – считают авторы доклада.

За подобные технологии во Франции отвечают две организации – ракетный центр MBDA и исследовательский центр ONERA. С сотрудником последнего у Виктора Кудрявцева в 2004 и 2006 году вышли совместные статьи. Один из проектов французского гиперзвукового оружия “Прометей” был запущен в начале 2000-х, причем официально предполагалось, что он будет использовать “технологии, полученные в рамках французско-российской программы прямоточных воздушно-реактивных двигателей широкого назначения”. Другой, более современный проект – LEA (название взято из русскоязычной аббревиатуры “Летательный экспериментальный аппарат”) был начат в районе 2008 года, с французской стороны в нем приняли участие MBDA и ONERA, c российской - Рособоронэкспорт, ГосМКБ "Радуга" (основной разработчик российских крылатых ракет, вошел в состав корпорации "Тактичекеские ракетные системы"), МАИ и другие оборонные и исследовательские институты. Аэродинамические испытания проводились в российском Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в России и во французской аэродинамической трубе S4 в Модане.

Летные испытания аппарата LEA должны были пройти в 2014 и 2015 годах с борта российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 под контролем МКБ “Радуга”, причем разгонной ступенью должна была стать российская противокарабельная ракета X-22. Ожидалось, что LEA достигнет скоростей 4 М и 8 М. Информацию о том, состоялись ли эти испытания, не удалось обнаружить ни Радио Свобода, ни авторам отчета RAND Corporation.

Найти в открытых источниках данные об участии специалистов ЦНИИМаш в проектах LEA и “Прометей” также не удалось

Россия утверждает, что “Кинжалы” уже стоят на вооружении и успешно испытаны

Один из новых видов вооружения, представленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в марте 2018 года, – гиперзвуковой ракетный комплекс “Кинжал”. Как на днях заявило Минобороны РФ, в начале июля 2018 года с использованием комплекса прошли учения Южного военного округа. “В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп”, – рассказал Интерфаксу заместитель командующего Военно-космическими силами РФ Сергей Дронов.

Примечательно, что на видео, распространенном Минобороны РФ, МиГ-31 с ракетой “Кинжал” находится в совместном полете с бомбардировщиком Ту-22М3 с ракетой, похожей на X-22. Именно с помощью последней конфигурации предполагалось провести испытания французского комплекса LEA. Какие именно российские предприятия и институты участвовали в разработке комплекса “Кинжал”, официально не сообщается. Неофициально головным разработчиком называется корпорация “Тактическое ракетное вооружение” и вошедшее в ее состав бывшее МКБ “Радуга”.

Судя по тому, что за передачу сведений и гиперзвуковом оружии арестованы сотрудники ЦНИИМаш, этот институт тоже участвовал в проектировании новой ракеты. По данным источников газеты "Коммерсант", Виктор Кудрявцев работал в ЦНИИМаш по закрытой тематике "гиперзвуковые потоки", материалы которой использовала корпорация "Тактическое ракетное вооружение". При этом, как заявил Интерфаксу сын Виктора Кудрявцева, у ученого был самый низкий уровень доступа к гостайне, оставляющий возможность беспрепятственно путешествовать за границу.