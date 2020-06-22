Правительство готовит налоговые льготы для IT-компаний

Правительство планирует провести налоговый маневр в IT-отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин предложит снизить для компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Разработать налоговый маневр в IT президент Владимир Путин поручил на совещании с отраслью 10 июня в качестве антикризисной меры. Поддержать отрасль крупнейшие компании просили через Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) еще в конце марта. Но правительство разработало не антикризисный план, а постоянный.

В ближайшее время премьер Михаил Мишустин может объявить также о решении отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Налоговые льготы будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и его разработку. Под маневр могут попасть и иностранные IT-компании, зарегистрированные на российском рынке, — ради их налоговых отчислений в бюджет. Но решения по этому вопросу пока нет из-за активной риторики чиновников в пользу импортозамещения софта.

Чиновники рассчитывают, что сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну.

Самая эффективная мера — дополнительное снижение страховых взносов, сказали "Ведомостям" сооснователь IT-холдинга IBS Сергей Мацоцкий, гендиректор "Новых облачных технологий" Дмитрий Комиссаров и президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. Снижение ставки налога на прибыль до 3% сделает налоговый уровень, сопоставимый с условиями на Кипре (2,5%).