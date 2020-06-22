Главу Минкульта просят отозвать иск по делу "Седьмой студии"

Режиссёры, актёры, музыканты, художественные руководители театров и другие деятели искусства обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск к обвиняемым по делу "Седьмой студии" Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Интину.

"Мы призываем вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от вашего участия в этом деле, от непредвзятости вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра",— говорится в письме.

По словам авторов обращения, всё, что им известно о процессе по делу "Седьмой студии", свидетельствует о том, что следствие велось с грубейшими нарушениями. Все происходящее они назвали "пьесой абсурда" и подчеркнули, что речь идет "о жизни и судьбе людей, работа которых критически важна для отечественной культуры".

"В существующих обстоятельствах, наверно, чересчур оптимистично надеяться на справедливое решение суда, и все-таки мы верим, что именно оно и будет вынесено, а подсудимые будут оправданы", — подчеркивается в письме.

Среди подписавших обращение — режиссеры Павел Лунгин, Александр Сакуров, Сергей Соловьёв, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, артисты Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, писатель Татьяна Толстая, музыкант Андрей Макаревич и другие.