Участники викторин с розыгрышем призов на голосовании по поправкам в Конституцию будут получать уникальные QR-коды, что позволит частным компаниям отслеживать явку своих работников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Кремль попросил по крайней мере три крупных частных компании отправить своих работников на голосование по поправкам в Конституцию. В инструкциях, разосланных властями, сказано, что для повышения явки на избирательных участках будут проводить розыгрыши призов.

"Жеребьевка позволит компаниям проверить, кто из сотрудников проголосовал, так как те, кто поучаствует в жеребьевке, получат уникальные QR-коды, с помощью которых их можно будет отследить", — пишет Reuters. Во время досрочного голосования компании каждый день должны будут отчитываться о пришедших на участки сотрудниках, сообщает агентство.

В Москве запустили программу "Миллион призов", в рамках которой горожане получат сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму в 10 миллиардов рублей. Их будут раздавать на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию, рассказывал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться", – объяснялл Немерюк. Сертификаты будут действовать в московских предприятиях сферы услуг, ресторанах и магазинах. Мэрия рассчитывает, что это простимулирует рост потребительского спроса. По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и обнуление президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.

Многие бюджетники столицы заявляли о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.