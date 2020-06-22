ФБК заявил о принудительной отправке в армию ещё одного своего сотрудника

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил о "похищении в стиле Руслана Шаведдинова" еще одного сотрудника ФБК.

Как написал в Телеграм-канале директор ФБК Иван Жданов, утром Артёма Ионова "подкараулили у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожный". Средства связи у активиста изъяли, юриста к нему не пускают.

Жданов отмечает, что с детства у Ионова астма, поэтому не было сомнений, что к службе он не годен. В ФБК сообщили о намерении обратиться в суд, а произошедшее с Ионовым связывают с его ролью в выходе на канале Навальный LIVE программы "Россия будущего" - о главных политических новостях недели. "Эфиры передачи только в онлайне смотрит сотня тысяч человек. Решили таким образом помешать эфирам", - считает Иван Жданов.

Менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова в конце 2019 года принудительно отправили на службу в воинскую часть на Новой Земле, в Архангельской области. Перед этим в его квартире прошел обыск, во время которого он ни с кем не мог связаться. Решение военкомата о призыве активист пытался оспорить в суде.

В апреле в ФБК заявили, что Шаведдинова перевели в воинскую часть, где нет связи. В Фонде это объяснили намерением полностью изолировать его от внешнего мира. Раньше активист мог звонить раз в неделю.