Больница, где главврач получила Героя Труда, была очагом заражения

Роспотребнадзор составил протокол о нарушении санитарных норм в Покровской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу судов города.

Согласно материалам дела, в начале апреля в больнице подтвердились 155 случаев заражения коронавирусом, в том числе – 87 среди медработников. Все 68 случаев заражения пациентов больницы выявили при поступлении в стационар до его перепрофилирования для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Однако Роспотребадзор не исключает, что персонал мог заболеть COVID-19 внутри больницы из-за нарушения противоэпидемического режима.

Даже после перепрофилирования больницы для приема больных с коронавирусом, в ней не соблюдались меры эпидемиологической безопасности. Так в течение месяца, с 14 апреля до 15 мая там отсутствовали санитарные пропускники, шлюзы и не зонировались помещения, что является нарушением санитарных правил и методических рекомендаций, говорится в акте расследования Роспотребнадзора.

В материалах дела упоминается также о случаях, когда больница несвоевременно отчитывалась о выявленных заражениях — больше чем через 12 часов после постановки диагноза.

В апреле медики Покровской больницы записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие средств защиты. Главный врач Марина Бахолдина эту информацию отрицала.

21 июня президент России Владимир Путин присвоил Бахолдиной звание Героя Труда за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией. Врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, переболевший COVID-19 после заражения на рабочем месте, считает награждение насмешкой и издевательством над всеми теми, кто реально борется с эпидемией.