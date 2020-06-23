Экс-президент Киргизии Атамбаев получил более 11 лет тюрьмы

Бывший президент Киргизии Алмабзек Атамбаев приговорён к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым президентом Киргизии, которого отправили за решётку.

Приговор вынес во вторник суд Первомайского района Бишкека, рассматривавщий дело о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева, отмечает "Интерфакс".

Атамбаева признали виновным "в организации коррупции". Помимо тюремного срока и конфискации имущества суд постановил лишить политика государственных наград.

Обвинение просило для бывшего главы государства 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе адвокат Замир Жоошев сообщил, что его подзащитный отказался выступить с последним словом, а также отказался от участия в прениях сторон.

Вогзглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в своей резиденции в селе Кош-Тай в ходе спеоперации. Она продолжалась двое суток. Сторонники политика оказали сопротивление. В ходе противостояния погиб один сотрудник спецназа, пострадали более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Против Атамбаева возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства и захвата заложников. По делу о незаконном освобождении Батукаева, подробности которого приводит Киргизская служба Радио Свобода, подозреваются около 20 бывших чиновников. Многие из них подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Алмазбек Атамбаев называет возбуждённые против него уголовные дела политически мотивированными и объясняет их преследованием со стороны нынешнего руководства республики.