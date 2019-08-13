Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал госпереворот, считают спецслужбы страны. Председатель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаеву "нужна была кровь. Это был его умысел".

Атамбаев игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, поэтому готовился принудительный привод экс-президента к следователю, передаёт агентство 24. По словам главы ведомства, Атамбаев понимал это, поэтому "в своём окружении держал женщин, детей и стариков", которым платил деньги, – приводит слова Опумбаева агентство.

Алмазбек Атамбаев арестован до конца августа. Его подозревают в коррупции и незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета.

8 августа милиция задержала Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Задержание удалось со второй попытки после штурма его дома спецназом. Атамбаев сдался после переговоров.

Операция по задержанию политика переросла в столкновения со сторонниками Атамбаева. Они продолжались более суток. Один спецназовец погиб. Пострадали 170 человек, 79 из них – сотрудники правоохранительных органов.