Суд признал законным отказ СК проверить жалобу Дарьи Сосновской

Суд в Москве признал законными отказ Следственного комитета проводить проверку в связи с избиением полицейским участницы одной из протестных акций лета 2019 года Дарьи Сосновской. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

В суде прокурор заявил, что жалоба, которую подали представители Сосновской не подследственна, потому что не было доказано, что сотрудник полиции работает в правоохранительных органах данного района. Адвокат активистки намерена обжаловать решение в Московский городской суд.

Ранее в Следственном комитете не стали проводить проверять жалобу Сосновской на удар от одного из задержавших её полицейских в живот. В ведомстве ей предложили обратиться в Росгвардию. Там заявили о не причастности к произошедшему, передали дело в полицию. В управление МВД по Центральному административному округу Москвы объяснили удар Сосновской в живот тем, что она сама спровоцировала полицейского. В ведомстве утверждают, что участница акции якобы хотела наступить на полицейскую дубинку, но сотрудник МВД успел "не допустить неправомерных действий".

10 августа 2019 года, во время митинга за допуск независимых кандидатов в депутаты до выборов в Мосгордуму, полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот, а затем по голове. Видео инцидента распространили в интернете очевидцы, оно вызвало общественный резонанс. Правозащитники объявили награду за данные о личности полицейского, ударившего девушку, однако его имя так и не удалось установить. Издание Baza утверждало, что это – Сергей Цыплаков, в МВД эту информацию опровергли.

Сама Сосновская, у которой зафиксировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, подала заявление об избиении в Следственный комитет. Оттуда жалобу перенаправили в Нацгвардию. Ведомство, отчитавшись о непричастности своих бойцов к инциденту, передало жалобу ещё дальше – в МВД. В министерстве в свою очередь также заявили, что их сотрудники не участвовали в избиении.