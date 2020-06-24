В ЕС заявили о "тревожных сигналах" в связи с делом против Серебренникова

В Евросоюзе увидели "тревожные сигналы" для свободы творчества в России в связи с продолжающимся судебным разбирательством дела театрального режиссёра Кирилла Серебренникова.

Об этом в среду написал в Твиттере Петер Стано - официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат объективное, справедливое и прозрачное судебное разбирательство на основе верховенства права", - подчеркнул Стано, комментируя ситуацию.

В поддержку Серебренникова и других обвиняемых по делу "Седьмой студии" высказалась актриса Лия Ахеджакова. "Что с нами происходит? Что происходит с нашей страной? Что стало с нашей судебной системой? Почему мы пришли к тому, что министерство культуры, которое должно защищать деятелей культуры, оборотень? Они травят деятелей культуры. Они травят порядочнейших людей. С чистыми руками", - говорит Лия Ахеджакова на видеозаписи, размещенной в среду в интернете.

22 июня гособвинение на процессе по делу "Седьмой студии" попросило суд приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Представитель министерства культуры в ходе прений заявила о согласии с обвинением в части доказанности вины режиссёра, но пояснила, что оставляет решение о наказании для него на усмотрение суда.

Реальных сроков прокурор потребовал и для других подсудимых: пять лет колонии для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, четыре года для бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум. По мнению гособвинения, они похитили 129 миллионов рублей из бюджета, выделенных на театральный проект "Платформа". Приговор вынесут 26 июня.

Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, дело которой рассматривают отдельно, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.