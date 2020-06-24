Польша просит нарастить присутствие на своей территории солдат США

Польша обратилась к Соединённым Штатам с просьбой нарастить присутствие американских военных на своей территории. Об этом в среду на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили президенты двух государств.

Польский президент Анджей Дуда стал первым зарубежным лидером, которого принимают в Белом дом с начала пандемии коронавируса.

Выступая перед журналистами, Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждёт заключения с Варшавой соглашения о сотрудничестве по вопросам обороны. Он напомнил, что в прошлом году были подписаны две совместные декларации об укреплении связей в сфере безопасности. По словам Трампа, дополнительные подразделения, о которых просит Варшава, возможно, будут направлены в Польшу из Германии.

На уточняющий вопрос, не пытается ли американская администрация тем самым направить некий сигнал России, Дональд Трамп подчеркнул, что Москва получает "весьма ясный сигнал", передаёт Reuters.

Ранее стало известно о планах Соединённых Штатов сократить свой воинский контингент в Германии на девять с половиной тысяч солдат. Трамп не раз критиковал союзников по НАТО, в том числе Германию, за недостаточные расходы на оборону. Белый дом также высказывал недовольство проектом с участием России по строительству трубопровода "Северный поток-2". По нему российский газ будут поступать в Европу по дну Балтийского моря. На пресс-конференции с Дудой в среду Трамп подчеркнул, что на сотрудничество с Россией в сфере энергетики Берлин тратит миллиарды долларов.