"Аэрофлот" возобновил перевозку пассажиров под видом грузовых рейсов

Несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса границы и официальный запрет российского правительства на международные авиарейсы с 27 марта, компания "Аэрофлот" как минимум с начала лета продолжает возить за границу пассажиров. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники трёх авиакомпаний, в том числе самого "Аэрофлота".

Как следует из информации в системе бронирования авиакомпании, в настоящее время доступны рейсы "Аэрофлота" из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим.

"Аэрофлот" выполняет эти международные пассажирские рейсы как грузовые и, таким образом, обходит запрет, рассказали изданию два сотрудника авиакомпании. Авиабилеты на них продаются с разрешения Росавиации и стоят в разы дороже.

Кроме того, из-за закрытых в Европе границ купить их могут только люди, имеющие право на въезд: граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран. Обратные билеты на них не продаются.

По информации системы бронирования "Аэрофлота" с которой ознакомился РБК, улететь из Москвы в Нью-Йорк можно уже с конца июня. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов из Нью-Йорка в Москву с 1 августа.



Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, глава Росавиации Александр Нерадько направил письмо правительству с предложением начать поэтапное снятие ограничений на международные рейсы, начиная со стран СНГ.

Согласно предложению Нерадько, авиасообщение с другими странами будут открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки. Авиаперевозчики считают, что логичнее открыть сообщение с Европой: там заболеваемость COVID-19 ниже, чем в странах СНГ.

Ранее The New York Times писала, что Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан из США, Бразилии и России, поскольку эти страны лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

Из-за эпидемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнётся с 1 июля. До этой даты границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми.