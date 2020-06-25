Причина смерти Сергея Хрущёва – пулевое ранение в голову

Причиной смерти в Соединённых Штатах Сергея Хрущёва, сына бывшего советского лидера Никиты Хрущёва, стало пулевое ранение в голову. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на официальную информацию.

О смерти Сергея Хрущёва, бывшего преподавателя американского Брауновского университета, стало известно 19 июня. Ему было 84 года. О причине смерти ранее не сообщалось.

Сообщается, что 18 июня тело Хрущёва было обнаружено в его доме в штате Род-Айленд. Представитель полиции заявил, что нет никаких доказательств в пользу версии о внешнем вмешательстве, она исключена.​ Полиция не уточнила, идёт ли речь о самоубийстве или о неосторожном обращении с оружием. Следствие завершено, обвинений не выдвинуто.​