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Причина смерти Сергея Хрущёва – пулевое ранение в голову

Причиной смерти в Соединённых Штатах Сергея Хрущёва, сына бывшего советского лидера Никиты Хрущёва, стало пулевое ранение в голову. Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на официальную информацию.

О смерти Сергея Хрущёва, бывшего преподавателя американского Брауновского университета, стало известно 19 июня. Ему было 84 года. О причине смерти ранее не сообщалось.

Сообщается, что 18 июня тело Хрущёва было обнаружено в его доме в штате Род-Айленд. Представитель полиции заявил, что нет никаких доказательств в пользу версии о внешнем вмешательстве, она исключена.​ Полиция не уточнила, идёт ли речь о самоубийстве или о неосторожном обращении с оружием. Следствие завершено, обвинений не выдвинуто.​

  • Хрущёв-младший родился в 1935 году. Он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя “Протон” и пилотируемых космических аппаратов. Был Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ имени Баумана.​
  • С 1991 года он преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете. Жил в Род-Айленде. В 1999 году получил гражданство США. Написал трилогию об отце. Он был гостем эфиров Радио Свобода.
  • Вдова Хрущёва сообщила агентству ТАСС, что он будет похоронен в Москве осенью.

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