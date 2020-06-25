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"Мемориал" признал шамана Габышева политзаключённым

Якутский шаман Александр Габышев

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключённым якутского шамана Александра Габышева, которого российские власти преследуют за попытки провести обряд "изгнания Путина".

Правозащитники считают, что шамана лишают свободы из-за его политических и религиозных убеждений. "Неспособность следствия за девять месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности." - говорится в заявлении "Мемориала".

Ранее депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов попросил генерального прокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело якутского шамана, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер. В поддержку Габышева выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она назвала преследование шамана "избирательной карательностью". Правозащитная организация Amnesty International назвала Габышева назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от дальнейшей госпитализации.

В решении суда не обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".

  • Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

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