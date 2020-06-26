Иностранным специалистам разрешили въезд в Россию

Правительство смягчило ограничения на въезд в Россию в условиях пандемии для высококвалифицированных иностранных специалистов, имеющих разрешение на работу. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Таким иностранцам разрешен однократный въезд на основании особого списка, который составляют ФСБ и МВД. Работодатель должен отправить в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, данные специалиста, даты прибытия и пункт пропуска, через который тот планирует въехать в Россию.

Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд из-за распространения коронавирусной инфекции, принято правительством после рассмотрения обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний, говорится в сообщении.

После закрытия границ в конце марта правительство разрешало въезд в страну иностранцам, которые собираются лечиться в российских клиниках. Также в Россию могут въехать иностранцы, у которых на территории страны находятся заболевшие близкие родственники. Из России с начала июня можно выехать для работы и учебы, лечения и ухода за родственниками.