В Воронеже нашли тело призывника без гортани и с ожогом от окурка

В Воронеже нашли изувеченное тело призывника из Иркутской области Дмитрия Вебера. Об этом в инстаграме написала его опекун Ирина Самедова, сообщает "Медиазона".

Она рассказала, что Вебер был призван на военную службу в Брянскую область в октябре прошлого года. 15 марта он прибыл в воинскую часть в Воронеже для подготовки и участия в параде. 2 апреля ей сообщили, что он самовольно ушёл из части. Через четыре дня Самедовой сказали, что её сын совершил самоубийство якобы на почве неразделённой любви. Его тело нашли на заводе самолётов в восьми километрах от части, написала Самедова.

По её словам, вскрыв гроб, она увидела на теле и голове приёмного сына многочисленные порезы, ссадины и кровоподтеки. Также у него не было гортани, отбит пах, а на шее был ожог от окурка, рассказала она. Самедова произвела повторное вскрытие тела сына, которое показало, что раны были нанесены тупым предметом, возможно заточкой, в течение от одного до семи дней.

По словам Самедовой, в материалах дела о гибели ее сына сказано, что Веберу в части сделали тест на наркотики, который оказался положительным, после чего он сбежал. При этом экспертиза наркотиков в теле Вебера не обнаружила.

Следователь на это заявил, что наркотики выветрились, а ссадины на спине образовались когда тело билось, написала Самедова.

По словам женщины, следователь сказал ей, что Вебера убили двое контрактников. При этом он добавил, но "вы ничего не докажете, армия своих не выдает", - написала Самедова в инстаграме.