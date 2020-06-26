В США – новые попытки хакерских атак. Их связали с Evil Corp

В Соединённых Штатах в последнее время зафиксированы десятки случаев попыток хакерских атак против крупных компаний. Специалисты корпорации Symantec связали их с деятельностью хакерской группировки Evil Corp, предположительно, связанной с российскими спецслужбами.

В сообщении Symantec говорится, что хакеры пытались внедрить вредоносную программу WastedLocker в сетевую инфраструктуру компаний. Эта программа блокирует работу серверов и требует за их разблокировку выплаты выкупа. Подтверждены попытки атак на 31 компанию. Сообщается, что среди корпораций, ставших целью хакеров, – 8 компаний из списка 500 крупнейших коммерческих компаний США.

Специалисты связывают программу WastedLocker с известной хакерской группировкой Evil Corp. В Соединённых Штатах объявлены в розыск двое граждан России, обвиняемые в причастности к деятельности этой группировки. Один из них – Максим Якубец, за информацию о котором обещана награда в 5 миллионов долларов. Утверждается, что он занимался хакерской деятельностью не только для личного обогащения, но и в интересах ФСБ.

Радио Свобода в конце прошлого года выяснило, что Максим Якубец действительно связан с этой российской спецслужбой: в 2017 году он женился на дочери бывшего офицера спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуарда Бендерского, руководителя одноименного объединения частных охранных предприятий и благотворительного фонда, а также любителя охоты на краснокнижных животных. Расследование Радио Свобода можно прочитать здесь:

Кроме того, российские хакеры из группировки Evil Corp могут быть связаны и с криминальным миром. Возможное свидетельство этого, найденное Радио Свобода среди открытых данных, перекликается с информацией нашего источника, связанного с расследованием дела хакеров в США, – он говорит, что Максим Якубец сотрудничал с вором в законе. Расследование об этом можно прочитать здесь: