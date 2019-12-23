Российские хакеры из группировки Evil Corp могут быть связаны не только с ФСБ, но и с криминальным миром. Возможное свидетельство этого, найденное Радио Свобода среди открытых данных, перекликается с информацией нашего источника, связанного с расследованием дела хакеров в США, – он говорит, что Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещает 5 миллионов долларов, сотрудничал с вором в законе.

В начале декабря Радио Свобода рассказало о связях российского хакера Максима Якубца, разыскиваемого ФБР по обвинению в хищении более 100 миллионов долларов со счетов компаний и частных лиц, с ветераном спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуардом Бендерским. Мы выяснили, что в июне 2017 года Якубец женился на дочери Бендерского Алёне. Во время этого расследования мы обнаружили еще одну интересную деталь, которая может свидетельствовать о связи Якубца и Бендерского с криминальным миром: совладелец двух фирм Алёны Бендерской – Отари Леонидович Садов, который, возможно, является сыном "авторитетного бизнесмена" Лёни Ассирийского, правой руки и племянника Япончика, легендарного вора в законе Вячеслава Иванькова, убитого в 2009 году. Интересно, что и самого Лёню Ассирийского летом этого года СМИ связывали со спецназом ФСБ "Вымпел" – по данным РБК, именно он привлек сотрудников "Вымпела" и "Альфы" к налету на подпольный банк, занимавшийся нелегальным обналичиванием денег.

След "Лени Ассирийского"

Обнаружить связь Максима Якубца, за поимку которого американские и британские спецслужбы обещают награду в 5 миллионов долларов, с ветераном спецназа ФСБ "Вымел" Эдуардом Бендерским Радио Свобода удалось благодаря фотографиям его невесты Алёны. Она оказалась не только учредителем нескольких фирм, связанных с охранным бизнесом своего отца, но и совладелицей двух магазинов спортивной одежды итальянской марки Plein Sport. Одежду этой фирмы очень любили носить Якубец и его друзья из хакерской группировки Evil Corp, а одна из дорогих спортивных машин Evil Corp, Nisan GT-R, была даже обклеена пленкой с изображением черепов и кастетов – это фирменный узор бренда Plein Sport.

Магазинами Plein Sport в торговых центрах "Метрополис" и "Времена года" в Москве управляют две компании, это соответственно ООО "Имидж Лайн Спорт" и ООО "Имидж Лайн Времена Года". В первой из них Алена Бендерская является учредителем с долей в 30%, во второй – с долей в 32%. В то же время владельцем доли в 70% в ООО "Имидж Лайн Спорт" и доли в 36% в ООО "Имидж Лайн Времена Года" является человек по имени Отари Леонидович Садов.

Его фамилия и отчество сразу привлекли внимание Радио Свобода: человек с такой же фамилией и с именем, которое соответствует отчеству Отари Садова, Леонид Шмувелевич Садов (другие варианты написания отчества – Шмульевич, Шмулиевич) упоминался в СМИ как "авторитетный бизнесмен" по прозвищу Лёня Ассирийский, правая рука и якобы племянник самого влиятельного на тот момент российского вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). Именно во время встречи с Лёней Ассирийским Япончик был смертельно ранен в Москве 28 июля 2009 года в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. Основной версией убийства была война Япончика с другим вором в законе, Дедом Хасаном (Асланом Усояном), который пережил Иванькова всего на 3,5 года и был убит во дворе ресторана "Старый фаэтон" в центре российской столицы 16 января 2013-го. Еще одна кличка Леонида Садова, согласно удаленной ныне публикации на сайте "Агентства федеральных расследований" – Адвокат. При этом в реестре российских адвокатов на сайте Министерства юстиции России действительно есть адвокат с реестровым номером 77/6280 по имени Садов Леонид Шмувелевич.

В интернете нет ни одной фотографии Лёни Ассирийского, но есть видео, на котором Леонид Садов практически случайно "засветился" осенью 2016 года. Тогда телеканал "Дождь" снял сюжет о конфликте в подмосковном дачном поселке Баранцево. Живущий там оппозиционный активист Павел Шелков был недоволен тем, что по инициативе группы жильцов поселок обнесли забором, заставив его и других участников садового товарищества платить по 5 тысяч в месяц за охрану территории. Одним из сторонников возведения забора оказался Леонид Садов. "За пределами садового товарищества Леонид известен как Лёня Ассирийский, авторитетный бизнесмен и родственник Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. В последнее время он был обеспокоен тревожной криминогенной обстановкой, сложившейся в их поселке, а потому установку заборов горячо поддержал", – говорится в сюжете "Дождя". Как рассказал Радио Свобода автор сюжета Сергей Ерженков, о том, что Леонид Садов – это Лёня Ассирийский, ему рассказали жители Баранцева.

Последнее упоминание о Лене Ассирийском в прессе относится к августу 2019 года и может свидетельствовать о его тесных связях со спецслужбами. По данным агентства "Росбалт", именно Садов-старший мог привлечь сотрудников ФСБ к произошедшему в Москве 10 июня налету на банк "Металлург", в результате которого те похитили около 140 миллионов рублей (сам банк отрицает, что стал жертвой налета, по версии "Росбалта", деньги были похищены из расположенной в том же здании подпольной организации, незаконно занимавшейся обналичиванием денег, как выяснил РБК). В июле суд отправил под стражу семерых обвиняемых по этому делу. В их числе оказались действующие бойцы спецназа ФСБ, в том числе того самого "Вымпела", в котором служил Эдуард Бендерский.

Йог со "спокойным характером"

О высокой вероятности того, что сыном Леонида Садова из поселка Баранцево является Отари Леонидович Садов, который вместе с женой лидера хакерской группировки Evil Corp Алёной Бендерской владеет магазинами Plein Sport, говорят несколько фактов.

Помимо магазинов Plein Sport с Отари Садовым связаны и другие фирмы, причем в одной из них, ЗАО "Центр", где он является директором, учредителем является Леонид Шмувелевич Садов. Эта компания владеет зданием в центре Москвы, на Садовнической улице (дом 54/47), и сдает в аренду находящиеся в нем помещения. Помимо этого Отари Леонидович Садов вместе с Леонидом Садовым были в числе учредителей ныне ликвидированного в 2008 году ЗАО "Группа компаний "ГЕЛИОС".

Одна из компаний, учредителем которой являлся Отари Садов, ООО "Водас" (закрыта весной 2019 года), просуществовала 10 лет и занималась арендой и продажей жилой и коммерческой недвижимости, деля юридический адрес на улице Остоженке с известным агентством элитной недвижимости "Пенни Лэйн", а фактически размещаясь на Профсоюзной улице, по тому же адресу, где теперь зарегистрировано ООО "Имидж Лайн Спорт", которым Садов-младший владеет вместе с Алёной Бендерской.

Возможно, именно этот опыт в сфере недвижимости и позволил Отари Садову войти в число учредителей еще одной компании, агентства недвижимости CP Capital, которое специализируется на аренде торговых площадей на центральных московских улицах, но предлагает также аренду и продажу коммерческой и элитной жилой недвижимости в России и на французском Лазурном берегу. У CP Capital были и девелоперские планы: еще в 2016 году, как следует из официального сайта компании, должен был быть запущен "эксклюзивный проект жилого дома в центре Москвы", однако о судьбе этого проекта Радио Свобода узнать не удалось.

Садов стал соучредителем CP Capital в 2013 году, а создана компания была в 2011 году Владимиром Байгильдиным, пришедшим в недвижимость из игорного бизнеса после введения запрета на казино и игровые автоматы.

Байгильдин называл в интервью Отари Садова своим более молодым, но более спокойного склада характера партнером по бизнесу. "Он меня тормозит, когда меня заносит в плане трат и идей", – признавался Байгильдин. Из открытых источников можно узнать и об увлечениях Отари Садова: в их числе – джиу-джитсу и йога. Партнеры рассказывали о своей компании в большом видеоинтервью изданию World Business Chanel. На видео и на фотографиях Садова в открытых источниках хорошо видно его внешнее сходство с Леонидом Садовым из поселка Баранцево, тем не менее, Радио Свобода не может утверждать этого со 100%-ной уверенностью.

С самим Леонидом Шмувелевичем Садовым связаны около 10 юридических лиц, в основном уже не действующих. Это и горнодобывающий бизнес в Амурской области, и ресторанный бизнес, в том числе ООО "Остоженка", которым он владеет со своими братьями Арсеном и Георгием (Георгий Садов – президент российской регбийной Премьер-лиги), а также два ресторана: уже закрывшийся ресторан "На скорую руку" на Чистых прудах и ​"Ветерок" в уютном особняке в парке Кузьминки. Интересно, что именно в кафе в этом парке, если верить публикации РБК, планировался тот самый налет на банк, в причастности к которому подозревают Лёню Ассирийского.

Несколько компаний Садова-старшего, как ликвидированных, так и действующих, имеют отношение к недвижимости: это ЗАО "Центр", которым, как было сказано выше, он владеет вместе с сыном, а также ООО "Интурцентр Плюс".

Источник, знакомый с американским расследованием: "Якубец привлек к своей деятельности вора в законе"

Обвинительные заключения по делу о хищениях с помощью вируса Dridex против Максима Якубца и другого российского хакера, Евгения Богачева, долгие годы были засекречены и доступны только узкому кругу лиц, связанных с расследованием. Их рассекречивание и публикация произошли 14 ноября и 5 декабря соответственно, когда Минфин США ввел санкции против Якубца и еще 11 граждан России. Любопытно, что расследование по делу другого известного российского кибермошенника, Евгения Богачева, за поимку которого ФБР обещает награду в 3 миллиона долларов и который, как становится ясно из рассекреченных документов, в 2009–2010 годах работал вместе с Якубцом, велось в 2014 году сразу в двух американских штатах: Пенсильвании и Небраске (в этих штатах были официально зарегистрированы большинство компаний, ставших жертвами хакеров). В обвинительном заключении окружного суда Западного округа Пенсильвании против Богачева имя Якубца или его сетевой псевдоним Aqua не упоминаются вовсе, в то время как в заключении суда в Небраске Aqua уже есть, хотя о настоящем имени хакера американским властям в то время, судя по всему, известно не было (сам Богачев, согласно этим документам, использовал ник "lucky12345").

Тот факт, что с 2017 года Якубец начал работать в том числе и на ФСБ (как теперь выяснилось, в год женитьбы на Алене Бендерской), впервые был упомянут в официальных документах лишь после предъявления обвинений и внесения Якубца в санкционный список в 2019 году.

Уже после того, как мы обратили внимание на имя Отари Садова в числе бизнес-партнеров Алёны Бенденской, источник Радио Свобода, знакомый с расследованием в США дела Евгения Богачева, рассказал нам, что после взятия Якубца "под крыло" российскими спецслужбами его Evil Corp трансформировалась из обычной группы кибермошенников в "настоящую преступную организацию", отмывающую деньги, в числе прочего, и через инвестиции в недвижимость. По данным этого источника, не раскрывающего своего имени, поскольку он не уполномочен публично рассказывать о деталях расследования, Якубец привлек к работе Evil Corp некоего вора в законе. Радио Свобода не удалось найти подтверждений "коронации" Лени Ассирийского, что могло бы стать подтверждением этих слов, тем не менее, мы продолжаем расследование возможных связей членов Evil Corp с российскими силовиками, чиновниками и представителями криминального мира.