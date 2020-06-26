Российского хакера Буркова приговорили в США к 9 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы россиянина Алексея Буркова по обвинению в киберпреступлениях. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Бурков признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. В итоге остальные три пункта обвинения с Буркова сняли.

Программист Алексей Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до это приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

23 января во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. Он пообещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. Сама осуждённая в России израильтянка отказалась просить Путина о помиловании. Она заявила, что обращения её матери и руководства Израиля достаточно для принятия решения. Позднее она попросила Путина о помиловании и была освобождена.