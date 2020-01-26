Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать её. Об этом сообщили "Интерфаксу" её адвокаты.

Три дня назад Иссахар отказывалась просить о помиловании. Она говорила, что для решения вопроса достаточно обращения к Путину её матери и руководства Израиля.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие личного прошения Иссахар "тормозит весь процесс". Согласно российскому законодательству, личное обращение к главе страны является необходимой процедурой для помилования. "Должны быть соблюдены формальности", – сказал Песков.

При этом известны случаи, когда помилование осуществлялось и без специального прошения – в частности, так было при обмене заключёнными между Украиной и Россией.

В октябре прошлого года российский суд приговорил Нааму Иссахар к 7 с половиной годам колонии. В марте 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве, в её багаже нашли почти 10 грамм гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России, а в Израиле наркотик не запрещён.

Россия предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США. Хакер, однако, был выдан Соединённым Штатам вскоре после вынесения Иссахар приговора.

23 января израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. В этот же день Владимир Путин прилетел в Израиль с визитом. Во время него президент встретился с матерью осуждённой и пообещал, что "всё будет хорошо". Помиловать Иссахар просил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.