В квартире арестованного Петра Верзилова вновь провели обыск

В квартире арестованного на 15 суток участника группы Pussy Riot Петра Верзилова вновь провели обыск. В квартире в этот момент находилась другая участница группы Ника Никульшина. Об это сообщает "Медиазона".

Зашедшие в квартиру люди представились сотрудниками Следственного комитета России. С ними было двое понятых. Они изъяли всю технику и паспорта Верзилова. Документов и описи забранных ими вещей следователи не оставили.

22 июня Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. На суде выяснилось, что протокол на Верзилова составили за нецензурную лексику в адрес прохожего, с которым у него произошёл конфликт. При этом в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а также отсутствуют личные данные пострадавшего.

21 июня близкие Верзилова сообщили о том, что он не выходит на связь, а дверь в его квартиру взломана. Позже стало известно, что дверь выломали сотрудники полиции, в квартире у Верзилова прошёл обыск, а самого его увезли на допрос, который шёл 13 часов без присутствия адвоката. По словам участника Pussy Riot, к нему было "много вопросов по "московскому делу", Алексею Навальному и поездкам за рубеж", а в частной беседе сотрудники СК назвали его "организатором массовых беспорядков".

После допроса, который проходил в отделе полиции по Красносельскому району Москвы, Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в другой отдел полиции – по Мещанскому району. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Верзилов считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.