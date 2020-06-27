В расследовании убийства в Берлине фигурирует ещё один россиянин

В расследовании об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, фигурирует ещё один гражданин России - кроме арестованного Вадима Соколова (Красикова), которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства.
Как пишет германский журнал Spiegel, это некий Роман Д. За несколько дней до убийства, 3 августа прошлого года, он въехал на территорию Шенгенской зоны - из Белоруссии в Польшу - на автомобиле.
Роман Д. вызвал интерес следователей, поскольку данные его загранпаспорта подозрительно напоминают данные паспорта Красикова - которому он был выдан на чужую фамилию незадолго до въезда в ЕС с целью убийства Хангошвили.
Какой конкретно могла быть роль второго россиянина в убийстве - не сообщается. Ожидается, что в понедельник будет опубликовано расследование Bellingcat с подробностями. Группа Belligcat занимается расследованием убийства в Берлине совместно с Der Spiegel и российским сайтом The Insider.
Неделей ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, во время войны в Чечне бывшего полевым командиром, сражавшимся против российских сил. Сообщение размещено на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии", – указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
- Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам на имя Вадима Соколова.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.