Актёр Иэн Маккеллен выступил в поддержку Серебренникова

Британский актёр Иэн Маккеллен выступил в поддержку режиссёра Кирилла Серебренникова, которого приговорили к условному сроку и штрафу по делу "Седьмой студии".

Маккеллен назвал Серебренникова одним из главных режиссеров российского театра и кино, а его "Гоголь-центр" – гордостью Москвы. "В этом театре творческие люди и зрители обладают свободой выражения, несмотря на авторитаризм государства" - заявил британский актёр. В своём письме Серебренникову Маккеллен пишет, что посещение "Гоголь-центра" стало главным впечатлением от его визита в Россию четыре года назад.

По словам актёра, несмотря на приговор, в Соединенном Королевстве и во всём мире художники будут оставаться в восторге от работ российского режиссёра. "Никто из нас не стоит выше закона, включая ваших обвинителей. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, и вы сможете вернуться к работе, которая прославляет вас и вашу любимую страну." - написал Маккаллен.

В 2017 году Маккеллен, известный, помимо прочего, ролью Гэндальфа в популярных и в России кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", уже выражал свою поддержку российскому режиссёру сразу после его ареста.

В пятницу Мещанский суд в Москве признал Серебренникова виновным в хищении по делу "Седьмой студии". Его приговорили к трём годам условного срока и 800 тысячам рублей штрафа. Других обвиняемых по данному уголовному делу - Алексея Малобродского и Юрия Итина - приговорили к двум и трём годам условно соответственно. Софью Апфельбаум признали виновной не в хищении, а в халатности и назначили ей наказание в виде штрафа, причём от его выплаты её освободят в связи с истечением сроков давности.