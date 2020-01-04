“Мы не должны допустить, чтобы людей сажали за бодипозитивные рисунки и секспросвещение”, – говорит Дарья Апахончич, одна из координаторов петербургского проекта «Ребра Евы» и организатор вечера в поддержку ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. На Юлию завели два уголовных дела: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и распространение порнографии. Причиной послужили бодипозитивные рисунки, которые девушка выкладывала в своей группе во “ВКонтакте” и создание бодипозитивного проекта “Женщина не кукла”.

Выставка в поддержку Цветковой “У живых женщин есть тело” прошла в Москве и Петербурге. Организаторы хотят, чтобы об истории активистки узнало как можно больше людей, чтобы они увидели ее работы и начали диалог о женской сексуальности и телесности.

История дикая даже для России

Название выставки отсылает к бодипозитивным просветительским работам Цветковой, в которых она часто изображала женские половые органы. “Мы хотим собрать большой массив работ о женской телесности и ее стигматизации, а также показать обществу наши вульвы. Ведь именно за них оно нас так часто стыдит”, – рассказывает Дарья Апахончич.

В петербургской части проекта участвовали арт-группа “Наденька”, американская художница Николь Гарно, активистка Наталья Рыбалко и сама Дарья Апахончич. “Мы бы хотели, чтобы история зазвучала, и кроме выставки, нам удалось организовать пикетную очередь и перформанс, но в России уличные мероприятия могут стать опасными для участников”, – добавляет координатор “Ребер Евы”.

В 21 веке мы всерьез рассуждаем о том, можно ли публиковать вульвы в соцсетях

Дарья говорит, что история с уголовным преследованием Цветковой – важный прецедент. В конце октября Юлию вызвали в полицию. Ей задавали вопросы по поводу группы, которую она вела во “ВКонтакте” "Монологи Вагины”, уточняли, что имелось в виду под конкретными постами и как это связано с пропагандой феминизма и порнографии. В конце ноября к активисте пришли с обыском, а через несколько дней задержали. Сейчас Цветкова находится под домашним арестом.

“Эта история дикая даже для России. У нас еще не было таких случаев, чтобы кого-то судили за феминистское или бодипозитивное искусство, а также за половое просвещение. Даже представить себе сложно: в 21 веке мы всерьез рассуждаем о том, допустима ли публикация картинок вульвы в паблике с пометкой «18 плюс»”, – говорит Апахончич.

Она считает, что замалчивание тем, связанных с женской сексуальностью и женским телом, приводит к насилию. Девочки не знают, как устроены их половые органы и как они называются, поэтому даже рассказать о том, что с ними произошло, не могут.

С тем, что в России необходим секспросвещение, согласна американская художница Николь Гарно, которая принимает участие в выставке. “Я встречалась с Юлией несколько раз на фестивале в “Ребрах Евы”. Она уже тогда рассказывала, что на нее оказывается давление, но я представить не могла, что это закончится уголовным делом”, – говорит активистка.

Цветкова создавала серьезные работы о половом просвещении, о принятии женщинами своего тела. В России об этом до сих пор мало говорят, а она очень хорошо подбирала формат для аудитории разных возрастов, считает Николь Гарно. Например, Юлия ставила спектакль для детей «Голубые и розовые», в котором через цвета рассказывала о гендерных стереотипах. Идея постановки сводилась к тому, что все люди разные, и эти различия не могут быть определены гендером. Однако полиция заподозрила спектакль в “пропаганде однополых отношений”.

“Я не знаю, поможет ли выставка прекратить уголовное преследование Юлии, но надеюсь, что так власти поймут: людям не все равно”, – говорит Гарно. На выставке в Петербурге была представлена ее мандала удовольствий. Она появилась во время дискуссии об оргазме и сексуальности дома у художницы.

В Москве Гарно организует перформанс, посвященный женскому телу, сексуальности и страданиям. “Мне бы хотелось понять, как наше тело чувствует боль и как мы эту боль скрываем”, – добавляет художница.

Мужчина-политзаключенный, совесть поколения – это знакомый архетип

На выставке были представлены и работы самой Цветковой. Николь Гарно сожалеет о том, что Цветкову поддерживают не так активно, как других людей, подвергшихся уголовному преследованию по политическим причинам. “Мужчина-политзаключенный, голос и совесть поколения – это знакомый всем архетип. Женщина же такой поддержки не получает, потому что не ассоциируется с человеком, который может получить власть. Однако мы хотим, чтобы история Юлии стала исключением”, – говорит Апахончич.