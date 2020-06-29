Ведущий "Вестей" уволился, чтобы не "пиарить" поправки в Конституцию

Ведущий телеканала Россия-24 ГТРК "Красноярск" Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам в Конституцию, назвав их "историческим преступлением". Об этом журналист написал в фейсбуке.

Жаринов работает ведущим на государственном канале с 2013 года. Он отмечает, что всегда старался быть объективным.

"Но то, что происходит сейчас – выше моего понимания. Поправки в Конституцию – историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, "Ассоциация ЮРИСТОВ России"), мнения списанных историей "випов" – именно в кавычках, некие подачки на детей... Я, честно говоря, впал в ступор, когда региональные депутаты наравне с народными избранниками других субъектов РФ дружно одобрили правки. После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших "за" – просто слово из другой реальности. Ну то есть понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, своё будущее продавать... И всё происходит совершенно обывательски – это меня просто убивает", – написал журналист.

Его не устраивает мнение, что всё уже решено, и что "это часть нашей работы". "Единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии – уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду", – заключил Жаринов.