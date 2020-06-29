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Макэнани: "Трамп получает только верифицированные сведения"

Пресс-конференция в Белом доме. С журналистами встречается Дональд Трамп. Архив, 14 апреля 2020

Администрация США пригласила восьмерых членов Конгресса на брифинг, посвященный сообщениям о том, что Россия якобы предлагала боевикам Талибана вознаграждение за убийство американских военнослужащих - информирует Русская служба "Голоса Америки".

На брифинге будут присутствовать представители Республиканской и Демократической партий. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в понедельник заявила журналистам, что разведывательная информация доводится до президента лишь после того, как органы разведки её верифицируют. В данном случае в американском разведывательном сообществе нет консенсуса по вопросу о якобы предложенных Россией наградах, отмечается в публикации "Голоса Америки".

Кэйли Макэнани сказала, что у президента Трампа "пока нет адресованного Москве послания" в связи с обсуждаемым вопросом [о контактах ГРУ и талибов], поскольку разведка не проводила для Дональда Трампа специального брифинга, посвящённого данной теме.

Ранее в понедельник стало известно, что Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал руководителей разведывательных органов США прокомментировать сообщения о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане. Шумер также пытается выяснить, было ли об этом известно президенту Трампу.

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