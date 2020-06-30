В России во время карантина сократили 680 тысяч работников

Около 15 миллионов россиян не работали во время ограничений, объявленных в связи с пандемией коронавируса, из них 680 тысяч человек - четыре с половиной процента - были сокращены. Об этом сообщил глава Минэкономики Максим Решетников.

Режим нерабочих дней действовал в России с конца марта по 11 мая, а в ряде регионов продлевался и снимался постепенно.

По данным Минтруда на середину июня, число официально зарегистрированных безработных в России составило 2 миллиона 424 тысячи человек.

В то же время, по информации Росстата, общий уровень безработных в России в мае достиг 6,1 процента, что стало максимальным значением за последние восемь лет. Общая численность безработных в России составляет четыре с половиной миллиона человек.

В докладе Росстата отмечается, что уровень безработицы среди женщин в мае резко вырос, а среди мужчин снизился. Эксперты объясняют это увольнениями в секторе услуг на фоне эпидемии коронавируса.

В конце мая президент России поддержал предложение министерства труда увеличить минимальное пособие по безработице в три раза, с полутора до четырёх с половиной тысяч рублей.

При этом у 45 процентов россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. У трети опрошенных сбережения были, но их оказалось недостаточно в период самоизоляции. При этом с финансовыми трудностями столкнулись 46 процентов респондентов.