Проигранные выборы. Александр Рыклин – о смыслах референдума

Существует такое расхожее заблуждение, что у больших начальников всегда рождаются только великие хитроумные идеи. И вот, пытаясь распознать замысел очередного начинания какого-нибудь солнцеликого вельможи, мы начинаем выдумывать сложные сценарии, выстраивать многоярусные схемы, воротим горы аргументов в пользу той или иной концепции. И ни на секунду не можем предположить, что весь этот проект – просто собачья чушь. Чушь собачья. От первого слова до последнего. Что его появление на свет явилось результатом ошибочных предположений, неверного анализа текущей ситуации, недобросовестных справок ленивых помощников или просто эмоционального всплеска.

Когда Владимир Путин задумал всю эту сложную комбинацию с внесением изменений в действующую Конституцию, которые давали бы ему право баллотироваться на пост президента России и в 2024 году, и в 2030-м, пандемия коронавируса была еще на дальних подступах к России. Но к середине марта стало понятно, что "всенародное голосование" проводить уже нельзя, люди не поймут и расстроятся. Дескать, вы нас штрафуете за выход на улицу и в то же время гоните на участки!

Как только выяснилось, что проект надо откладывать, возник вопрос о сроках. Высоколобые эксперты предрекали перенос на сентябрь, на единый день голосования. Это решение казалось логичным, потому что риски постпандемийного волеизъявления лежат на поверхности – люди раздражены и измотаны длиннющим карантином, противоречивыми действиями властей во время эпидемии, тяжелейшими материальными проблемами. Любые более или менее независимые исследования фиксировали снижение рейтинга федеральной власти на протяжении всего острого периода.

Голосование по поправкам было задумано как народная внеправовая легитимация дальнейшего путинского правления

И всё-таки Путин решил проводить голосование в тот момент, когда пандемия не просто не иссякла, а вовсю ещё гуляет по стране. Вопрос, куда президент так торопится, выглядит более чем уместным. Теперь давайте вспомним, что по этому же самому поводу мы недоумевали и пожимали плечами ещё несколько месяцев назад, когда комиссия, в которую вошли "лучшие люди страны", в пожарном порядке согласовывала окончательные формулировки поправок. Получается, за это время мало что изменилось – Путин по-прежнему рвется как можно быстрее покончить с темой пролонгации своих полномочий, которые безо всяких поправок к Конституции будут чувствовать себя вполне бодро ещё целых четыре года. Так, может, вовсе не в них дело?

На самом деле в бюллетенях, которые раздают на всех избирательных участках страны, гражданам задается совсем другой вопрос. Путина совершенно не интересует, одобряете ли вы эти бессмысленные поправки или отвергаете. Он решил спросить, любите ли вы его всё так же беззаветно, как, например, любили в 2014 году после лихо украденной Олимпиады и аннексии Крыма. Это, конечно, эмоциональный порыв, не имеющий ничего общего с решением каких бы то ни было практических проблем. Потому что тот же ФАПСИ все эти рейтинги кладет президенту на стол еженедельно, и он, несомненно, в курсе умонастроений в обществе на подведомственной территории. Кроме того, Путин прекрасно понимает, что губернаторы, ведомые верной Эллой Памфиловой, в любом случае выдадут на гора уважительный результат. Результат, который не стыдно показать людям.

Беда только в том, что даже у властей не будет возможности выяснить настоящие итоги голосования. Расчёт администрации был на другое. Инициаторы мероприятия прекрасно понимали, что подавляющее большинство россиян, увидев, что, по официальным данным, Владимира Владимировича Путина в России всё еще любит около 70% из тех, кто захотел выразить своё отношение к главе государства, в эти цифры, конечно же, не поверит. Однако в то же время в Кремле надеялись, что они всё равно произведут на граждан должное впечатление и убедят в том, что президент всё ещё не растерял былой популярности. А следовательно, у него есть все основания претендовать на очередные сроки у власти. То, что это не вполне согласуется с той же самой Конституцией, никого не волнует.

Другими словами, голосование по поправкам был задумано как народная внеправовая легитимация дальнейшего путинского правления, это такое волеизъявление поверх конституционных норм и законодательных актов. Выражение высшей воли "единственного источника власти". И из этой затеи совершенно ничего не вышло. Сегодняшняя Россия, конечно, проглотит это поразительное мероприятие. Никаких массовых протестов, многотысячных митингов и яростных атак со стороны оппозиции не случится. Но и на то, что результаты, которые утром 2 июля стране продемонстрирует Памфилова, будут восприняты хотя бы благожелательно, властям надеяться не стоит. Да и сам формат процедуры получился столь смехотворным, беспомощным и унизительным, что автоматически вызывает противоположные чувства тем, что планировали пробудить инициаторы. Разве доверие к национальному лидеру высказывается на пнях и у заборов? Это же просто анекдот, над которым смеется страна! Как же так могло получиться? Как важнейшее идеологическое мероприятие обернулось позорным фарсом?

Думаю, проблема в том, что идея всенародного плебисцита изначально было обречена, потому что она лишена содержательного наполнения. Путину совершенно нечего предложить народу на следующие 16 лет своего правления, как, впрочем, и на ближайшие два года или два месяца. Невозможно себе вообразить не только долгосрочной позитивной программы развития страны, которую бы нам представила власть, но даже и просто шагов, минимизирующих издержки от надвигающегося кризиса. Прошедшие несколько месяцев пандемии абсолютно наглядно продемонстрировали, что менеджерские возможности российского начальства не позволяют решать никакие задачи, хоть простые, хоть сложные. А голосование только укрепляет людей в этом мнении. Как только появилась новая вводная – организовать выборы так, чтобы все не просто подтвердили свою любовь к национальному лидеру, но и прочувствовали заботу властей о здоровье населения, сразу выяснилось, что государство не в состоянии реализовать этот проект таким образом, чтобы он не походил на балаган. Сегодня многие кривятся в брезгливых усмешках, но раздражение будет только нарастать, а призыв потуже затянуть пояса начнёт вызывать ярость. И пусть ответ на вопрос, каким образом Россия за двадцать лет правления Путина оказалась в столь плачевном положении, только зреет в головах граждан, но день, когда они его зададут, приближается космическими темпами. А когда вопрос этот прозвучит, Владимиру Путину совершенно нечего будет ответить. Потому что про "кольцо врагов", вернувшийся в родную гавань Крым и лучшую в истории Олимпиаду уже и сегодня никто слушать не станет. Это товар в России больше не продается, на него нет покупателей. И фальшивыми плебисцитами никого тут уже не обманешь, хоть каждый месяц их проводи.

Александр Рыклин – московский журналист

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