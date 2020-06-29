Каким будет самодержавие Путина?

В 1896 году последний самодержец Николай II назвал размышления о введении в Российской империи конституционного строя "бессмысленными мечтаниями". Отчасти они реализовались в 1906-17 годах. Через столетие эти мечтания исполнились снова в виде второй ельцинской республики. Сегодня поправками в Конституцию 1993 года, обнулением сроков правления Владимира Путина, вновь создается самодержавное царство. Фарс "плебисцита" с голосованием во дворах и палатках должен подкрепить якобы свободным народным волеизъявлением решение президента править вечно, точнее, пока у него есть такое желание. Ради этого Путин дает разнообразные обещания и скромно подбрасывает денег малоимущим.

Что обещает Владимир Путин? Обращения президента и планы е го администрации обсуждают политик и историк Владимир Рыжков, политолог и историк Валерий Соловей.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 июня в 19:05