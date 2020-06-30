Памфилова обвинила "Голос" в подделке нарушений во время голосования

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обвинила движение в защиту прав избирателей "Голос" в подделке нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию России.

В качестве доказательства на заседании ЦИК был показан видеоролик, на котором молодой человек, представившийся представителем "Голоса" Алексеем Ивановым, находясь на уличном избирательном участке в Подмосковье записывает на камеру мобильного телефона ряд нарушений, а также фиксирует отсутствие полиции. Как только съёмка заканчивается, находившиеся на участке люди собирают столы и палатку и уходят.

В связи этим Элла Памфилова заявила, что "движение "Голос" деградировало и переходит в разряд токсичных", а его деятельность больше не отвечает заявленным целям.

В ответ сотрудник "Голоса" Василий Вайсенберг отметил, что показанный в ЦИК видеоролик никакого отношения к движению не имеет. "Список координаторов есть на нашем сайте, никакого Алексея Иванова среди них нет", - сказал Вайсенберг в беседе с агентством "Интерфакс".

Во вторник движение "Голос" опубликовало "Предварительное заявление о ходе досрочного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования - в частности, о давлении на организаторов наблюдения в регионах, в том числе со стороны сотрудников полиции.

"На участках наблюдателям и некоторым членам комиссий не дают изучить документы, отказываются выдавать копии актов, не разрешают следить за надомным голосованием, вести фото- и видеосъемку, пытаются удалить с участка", - отмечается в заявлении. В нём также сказано, что "несмотря на заявленные сотни тысяч наблюдателей, в реальности участки для голосования стоят практически пустыми" и "иногда на них присутствует лишь по одному-два члену УИК".

Отдельно в "Голосе" обращают внимание на кампанию по дискредитации движения. В заявлении отмечено, что "Голос" обвиняют в "получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издании провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, которые направлены на самостоятельное создание нарушений". Подчёркивается, что в распространении недостоверной информации участвуют члены СПЧ, Общественной палаты России, а также Первый канал и НТВ, которые показали сюжеты о "Голосе", основанные на сфабрикованных материалах.

Ранее стало известно, что на одном из избирательных участков Петербурга полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку. Журналисту потребуется операция и реабилитация в течение восьми недель. В полиции заявили, что действовали законно.