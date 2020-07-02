Москалькова обратилась в СК из-за инцидента с журналистом "Медиазоны"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность действий полиции в отношении журналиста Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке.

"В отношении журналиста, которого пытались выдворить, были применены, на мой взгляд, жёсткие меры", - сказала омбудсмен на пресс-конференции в ЦИК.

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" и член Совета по правам человека при президенте Павел Гусев потребовал от Генпрокуратуры и Следственного комитета взять это дело на особый контроль и наказать полицейского, сломавшего Френкелю руку. Он подчеркнул, что полицейский воспрепятствовал профессиональной деятельности журналиста, и за это должен понести уголовную ответственность.

Адвокат "Апологии протеста" Ольга Карачева подала в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело.

30 июня Давид Френкель приехал на избирательный участок в Санкт-Петербурге из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист заявил, что это незаконно, поскольку это можно сделать только по решению суда. После этого, по словам Френкеля, сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки.

В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам.

1 июля "Комсомольская правда" и "Царьград" опубликовали поддельную переписку, в которой Френкель якобы сообщает, что собирается прийти на избирательный участок и устроить там "движуху" для того, чтобы его побили.

Нападение на Френкеля осудили комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и представитель по вопросам свободы СМИ из ОБСЕ Арлем Дезир. Они потребовали тщательного и справедливого расследования инцидента.