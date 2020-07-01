Жертвы домогательств Вайнштейна получат $19 млн компенсации

Жертвы домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает генеральный прокурор Нью-Йорка. Сумма будет выплачена обанкротившейся компанией Харви Вайнштейна и его брата Роберта.

Ранее с обвинениями в адрес продюсера выступили около 80 женщин. Сколько именно из них получат компенсации, не сообщается.

Для выплат будет создан специальный фонд. Средства в него перечислят страховые компании, сотрудничавшие с фирмой Вайнштейна. Компенсации получат жертвы домогательств во время работы в компании. Выплаты не относятся к судебному процессу по делу в Вайнштейна в марте.