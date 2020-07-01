Жертвы домогательств Вайнштейна получат $19 млн компенсации

Жертвы домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает генеральный прокурор Нью-Йорка. Сумма будет выплачена обанкротившейся компанией Харви Вайнштейна и его брата Роберта.
Ранее с обвинениями в адрес продюсера выступили около 80 женщин. Сколько именно из них получат компенсации, не сообщается.
Для выплат будет создан специальный фонд. Средства в него перечислят страховые компании, сотрудничавшие с фирмой Вайнштейна. Компенсации получат жертвы домогательств во время работы в компании. Выплаты не относятся к судебному процессу по делу в Вайнштейна в марте.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент", "Умница Уилл Хантинг", "Влюблённый Шекспир", "Правила виноделов", трилогия "Властелин колец".
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в лёгкой форме перенёс коронавирусную инфекцию.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.