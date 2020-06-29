Опрос: три четверти респондентов не поддержали "обнуление" сроков

Доли россиян, одобряющих и не одобряющих предложенное Владимиром Путиным изменение Конституции, приблизительно равны, но к поправке об "обнулении" президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты телефонного опроса группы социолога Сергея Белановского.
Доли собирающихся голосовать "за" и "против" поправок почти одинаковы — соответственно 28 и 32 процента. 60 процентов респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании.
За поправки, расширяющие полномочия президента и российских властей, готово проголосовать меньшинство респондентов. Единственное исключение — поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров ("за" 64 процента). Прочие поправки, относящиеся к этой категории, одобряют от 41 до 19 процентов респондентов. В среднем по данной группе поправок "за" голосуют 34 процента. Однако за "обнуление" сроков действующего президента готовы проголосовать лишь 24 процента опрошенных (76 процентов против).
- Белановский — один из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов. Группа Белановского в период с 18 по 24 июня 2020 года провела на эту тему всероссийский количественный социологический опрос. Финансирование исследования осуществлялось за счет добровольных взносов российских граждан, которым авторы выражают глубокую благодарность.
- Для проведения опроса была разработана формализованная анкета, которая состояла из двух блоков. Первый был посвящен общему отношению респондентов к плебисциту, второй — отношению к конкретным поправкам. Второй блок включал в себя 24 формулировки, взятые из официального текста поправок и приведенные к виду, пригодному для включения в анкету. Опрос проводился по телефону колл-центром BCG Group. Выбор номеров осуществлялся случайным образом. Всего было опрошено 1267 человек.
Голосующие за поправки основными мотивами назвали "поддерживаю все решения нашего президента" — 48 процентов, и "мне нравятся некоторые поправки" — 40. Еще 30 процентов сторонников поправок сообщили, что они поддерживают "обнуление" сроков Путина. Голосующие против поправок основными мотивами назвали "мне не нравятся некоторые поправки" — 63 процента, и "не согласен с обнулением сроков" — 58 процентов. Из числа тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55 процентов считают, что результат и так предопределен, и еще 35 бойкотируют плебисцит.
"Учитывая, что доли участников плебисцита, голосующих "за" и "против", примерно равны, властям не составит большого труда обеспечить большинство голосов "за". Однако одержать убедительную победу будет сложнее, поскольку сегмент "против" весьма значителен. Возможно, во избежание раскола общества следовало поставить вопрос о необходимости обеспечения "конституционного большинства" для принятия поправок. Хотя многие участники плебисцита проголосуют "за" принятие всего пакета поправок, "обнуление" сроков и расширение полномочий президента может не набрать даже простого большинства. При раздельном голосовании эти поправки не были бы приняты", — говорится в исследовании.
- Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Голосование по поправкам проводится в течение недели. Основной день голосования — 1 июля. Он объявлен выходным. Явка на голосовании за 4 дня, по официальным данным, составила 37,2 процентов. Всего проголосовали более 40 миллионов россиян, сообщает ЦИК.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.