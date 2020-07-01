Посол Белоруссии в РФ: Москва хотела от Минска передачи 95% полномочий

Первый вариант возможной интеграции России и Белоруссии, предложенный в начале 2019 года на переговорах в Сочи, предполагал передачу Минском 95 процентов полномочий на наднациональный уровень. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется, — приводит слова посла белорусское агентство БЕЛТА.

Для сравнения, по словам дипломата, в Евросоюзе на наднациональный уровень передано менее 20 процентов функций.

Комментируя налоговое и таможенное законодательство, глава белорусской дипмиссии отметил, что они не могут быть одинаковыми в силу различий экономик стран, но они могут быть унифицированы.

В конце 2019 года переговоры о возможной интеграции России и Белоруссии были приостановлены. Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял российскую сторону в стремлении "выкрутить Минску руки", чтобы "добиться сговорчивости". Он подчёркивал, что не поступится суверенитетом страны. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не предлагал объединения двух стран, а говорил об углублении имеющейся союзной интеграции.

В марте стало известно, что российские нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в Белоруссию. Об этом просил Минск. Для этого российское правительство компенсирует нефтяникам в 2020 году 85 миллионов долларов. В такую сумму оценивается 40 процентов потерь российской нефтяной отрасли.