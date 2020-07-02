"ОМ": нарушений на голосовании в Москве вдвое больше обычного 

Издание "Открытые медиа" опубликовало расследование, согласно которому нарушений на голосовании в Москве по поправкам к Конституции России оказалось вдвое больше, чем на последних президентских выборах: 662 случая против 382.

Журналисты ссылаются на опрос членов территориальных избиркомов, одни из которых пожелали остаться анонимными, но другие озвучили свои имена, на карту нарушений движения за права избирателей "Голос", а также на сообщения в чате наблюдателей Москвы.

В качестве примера нарушений "Открытые медиа" приводят, в частности, инцидент на УИК № 3437 Войковского района Москвы. Ночью видеокамеры зафиксировали женщину, перекладывающую пачки бюллетеней из неизвестной коробки в сейф-пакет, куда были сложены бюллетени из КОИБов после окончания голосования. При этом женщина производит манипуляции уже после того, как цифры по голосованию были сданы в государственную автоматизированную систему. "Открытые медиа" отмечают, что это незаконно. "Складывается ощущение, что на участке количество бюллетеней подгоняли под нарисованные цифры", - цитирует издание анонимного члена территориальной избирательной комиссии.

Также журналисты отмечают, что на нескольких избирательных участках - в частности, в Нагатинском районе и в районе Аэропорт - председатели участковых комиссий отказывали членам ТИК в предоставлени списков избирателей при подсчёте голосов. Член ТИК Нагатинского района с правом решающего голоса Дмитрий Кузнецов считает, что такие отказы связаны с сокрытием фальсификаций. "Если бюллетени на каком-то этапе вбрасывают, то количество фактических бюллетеней расходится с записями в списке избирателей, и тогда все бюллетени можно аннулировать", - цитирует издание Кузнецова, который уже написал заявление в полицию и пожаловался в Мосгоризбирком. Всего на карте нарушений, составляемой движением "Голос", в Москве зафиксированы 42 случая нарушения прав членов ТИК, когда им отказывали показывать документы, свидетельствующие о ходе голосования.

Кроме того, "Открытые медиа" узнали о нескольких случаях подвоза избирателей к месту голосования - в частности, в Раменках на избирательный участок из одного автобуса прошли друг за другом сразу 25 мужчин. Издание утверждает, что в распоряжении редакции есть видео инцидента.

Ранее "Открытые медиа" сообщали о принуждении к голосованию бюджетников и об аномальном росте числа избирателей в России - за полгода на фоне убыли населения их по документам стало больше на 375 тысяч.

В ответ глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у редакции "непонятные цели". По её словам, комиссия не получила в ходе голосования по поправкам к Конституции "ни одной серьёзной жалобы на нарушения".

В свою очередь в Мосгоризбиркома опровергли информацию "Открытых медиа" о предполагаемом вбросе на УИК № 3437. Там пояснили, что видео, на котором женщина перекладывает бюллетени, "представляет собой упаковку председателем УИК в крафт-мешки документации комиссии для последующей сдачи в ТИК". Почему это произошло без присутствия других членов комиссии и без наблюдателей, в столичном избиркоме не объясняют.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали почти 78 процентов участвовавших в голосовании россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.

Наибольшее число противников изменений – в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки. При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против – всего 10 процентов, а за – 90. В избиркоме такую разницу между соседями объяснили "честным подсчётом" голосов.

Организаторы кампании "НЕТ!" огласили данные экзит-поллов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в Москве против поправок к Основному закону страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов. В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, за – 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

При этом по официальным данным ЦИК, в Москве проголосовавших за поправки оказалось 66 процентов, против – 33 процента. В Петербурге сторонников поправок получилось ещё больше – свыше 77 процентов, противников – менее 21 процента.