Суд продлил арест "Омбудсмена полиции" до августа

Дорогомиловский суд в Москве в четверг продлил арест создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 6 августа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее руководство МВД по Москве призвало своих сотрудников признаться в продаже информации о работе ведомства паблику "Омбудсмен полиции". Об этом сообщала "Медиазона" со ссылкой на свой источник, близкий к правоохранительным органам. В ведомстве считают, что некоторые полицейские передавали Воронцову информацию, имея за это денежное вознаграждение.

Основатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции", бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов был арестован 8 мая. Его обвиняют в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компромата, а также в изготовлении порнографических материалов.

Воронцов вину не признаёт и связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Паблик "Омбудсмен полиции", на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.