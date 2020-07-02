У председателя УИК в Москве диагностирован  коронавирус

У председателя участковой избирательной комиссии на севере Москвы диагностирован коронавирус. Об этом стало известно ещё в ходе голосования, однако участок не был закрыт и продолжил работу. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал член территориальной избирательной комиссии района Северное Тушино.

По его словам, членам УИК сделали тесты на коронавирус 27 и 28 июня, хотя голосование началось 25 числа. Результат пришёл председателю комиссии только 1 июля. При этом участок не был закрыт, на карантин никто не был отправлен, а председатель контактировала с другими членами комиссии и с избирателями.

Согласно данным итогового протокола, всего на участке проголосовали 1310 человек, из них больше трёхсот — первого июля. Сколько из них голосовали дистанционно — не уточняется.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. Оппозиция и многие эксперты в сфере здравоохранения предупреждали, что организовывать процесс в разгар пандемии коронавируса может быть опасным. Сотни членов избирательных комиссии отказались работать на выборах из-за эпидемии, опасаясь за здоровья себя и избирателей.