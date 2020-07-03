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Правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку

Эдуар Филипп

Президент Эммануэль Макрон принял отставку кабинета

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке своего кабинета, и она была принята президентом Эммануэлем Макроном.

До назначения нового правительства нынешний состав продолжит заниматься текущими делами.

Перестановки в правительстве называют ожидаемым событием. Сам Макрон, которому до завершения нынешнего президентского срока остаётся два года, объявил недавно, что будет создана "новая команда", отмечает "Французское международное радио". Одно из причин называют последствия эпидемии коронавируса.

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