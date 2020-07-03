Мятежного схиигумена Сергия лишили церковного сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил сана выступающего с ультраконсервативных позиций схиигумена Сергия (Романова), отказавшегося подчиниться церковным властям, призвавшего голосовать против поправок к Конституции и сравнившего светские власти с предтечами Антихриста.

О решении церковного суда сообщает РИА Новости.

Конфликт Сергия с церковными властями разгорелся во время эпидемии коронавирусной инфекции - схиигумен осудил закрытие храмов и проклял представителей церковных и светских властей, причастных к этому решению. После этого священнослужитель был запрещён в служении.

В июне сообщалось о том, что Сергий открыто выступил против церковных властей, взяв под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Сергий выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституции "узаконивают рабовладельческую власть". "То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" - заявил Сергий.