Генеральная прокуратура России потребовала удалить с ютьюба из-за недостоверности проповедь ультраконсервативного екатеринбургского священника РПЦ схииугмена Сергия (Романова), в которой он призывал бойкотировать голосование о поправках в Конституцию. Об этом сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции уведомление Роскомнадзора.
Генпрокуратура признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию будет “узаконена рабовладельческая власть”. Недостоверными признаны так же слова о том, что россияне добровольно узаконят власть будущего Антихриста и его слуг и потеряют благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери.
Также Генпрокуратура признала недостоверным утверждение священнослужителя о том, что Россией правят хасиды — представители ультраортодоксального течения иудаизма.
К кому обращено требование Роскомнадзора, — к YouTube или схиигумену, — издание не уточнило.
- Схиигумен Сергий Романов — запрещённый в служении монах со священническим саном, один из основателей Среднеуральского женского монастыря. Он один из лидеров так называемых царебожников — ультраконсервативных православных христиан из РПЦ, особо почитающих последнего коронованного российского императора — Николая II Романова. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.
- В мае схиигумен был запрещён в служении после проповеди, в которой он проклял чиновников. 16 июня он, при силовой поддержке прихожан, захватил Среднеуральский женский монастырь и сейчас удерживает его. По его утверждениям, с ним находится больше 500 человек. Его ожидает церковный суд, где будет стоять вопрос о лишении его сана.
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