Генеральная прокуратура России потребовала удалить с ютьюба из-за недостоверности проповедь ультраконсервативного екатеринбургского священника РПЦ схииугмена Сергия (Романова), в которой он призывал бойкотировать голосование о поправках в Конституцию. Об этом сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции уведомление Роскомнадзора.

Генпрокуратура признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию будет “узаконена рабовладельческая власть”. Недостоверными признаны так же слова о том, что россияне добровольно узаконят власть будущего Антихриста и его слуг и потеряют благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери.

Также Генпрокуратура признала недостоверным утверждение священнослужителя о том, что Россией правят хасиды — представители ультраортодоксального течения иудаизма.

К кому обращено требование Роскомнадзора, — к YouTube или схиигумену, — издание не уточнило.