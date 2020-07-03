Полиция отсудила у Навального и его соратников около 8 миллионов рублей

Полиция Москвы отсудила у оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников около восьми миллионов рублей.

Тем самым в пятницу суд частично удовлетворил исковые требования к организаторам акций за честные выборы в Мосгордуму. Речь идёт о несанкционированных властями митингах 27-го июля и 3-го августа прошлого года.

Ответчиками по акции 3-го августа стали сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Георгий Албуров. С них взыскали 4 миллиона 700 тысяч рублей. По аналогичному иску к Навальному, Соболь, Ивану Жданову, а также Илье Яшину и другим за митинг 27-го июля суд взыскал еще 3 миллиона 400 тысяч рублей, отмечает РИА Новости.

После протестных акций летом прошлого года к оппозиционерам подали иски несколько государственных учреждений и частных компаний – для возмещения материального ущерба.

Среди истцов – ресторан "Армения", бюджетное учреждение "Автомобильные дороги", "Мосгортранс", городское метро, прокуратура Москвы и главное управление МВД по российской столице. Часть средств с акивистов уже взыскали.

Большинство митингов за честные выборы не были согласованы мэрией и завершились разгоном и массовыми задержаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.