Неизвестные испортили основание статуи Русалочки в столице Дании

В Копенгагене неизвестные нанесли на основание всемирно известной статуи Русалочки в городском порту слова "расистская рыба".

Полиция отмечает, что пока не установила личности причастных к акту вандализма.

Это уже не первый случай порчи скульптуры. К предыдущим нападениям были причастны, в том числе, участники кампании против китобойного промысла, продемократические активисты. Дважды Русалочку лишали головы.

Бронзовая статуя, которой уже 107 лет, считается одним из символов столицы Дании. Русалочка изображает персонажа из одноименной сказки Ханса Христиана Андерсена. Копии работы установлены в ряде городов других стран. В Копенгагене посмотреть на Русалочку ежегодно приходят до одного миллиона туристов.

В ходе многотысячных протестов под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение", которые начались в США и были поддержаны во многих странах, их участники периодически атакуют памятники разным историческим деятелям, называя их символами рабовладения и угнетения коренных народов.

Как отмечает Reuters, персонаж сказки Андерсена в связи с протестами никем не упоминался, но в прошлом году возник спор вокруг съемок компанией Disney ремейка мультфильма "Русалочка" 1989 года - на этот раз в виде фильма с живыми актерами. Спор был связан с пробами на главную роль афроамериканской актрисы Хэлли Бейли.

Массовые протесты против полицейского произвола и социального неравенства были вызваны смертью после задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Флойда заподозрили в использовании фальшивой купюры. По делу о его гибели судят четырёх полицейских. Один из них давил коленом на шею афроамериканца в течение девяти минут.