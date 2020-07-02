"Выявление свободной воли народа было невозможно с самого начала из-за тех правил, которые были сознательно созданы инициаторами поправок и организаторами голосования. При этом сфальсифицированы оказались и итоги голосования граждан, которому в реальности не соответствуют озвученные ЦИК России результаты — ни по явке, ни по проголосовавшим "да", ни по проголосовавшим "нет", — говорится в заявлении движения "Голос". — В этом смысле прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа".

Активисты движения следили за ходом голосования в 42 регионах. Они зафиксировали множество нарушений в процедуре.

Пренебрежение правом.

Большая часть норм плебисцита была прописана в документе, имеющем низкий статус — в Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденном Центризбиркомом. "Важнейший вопрос обеспечения прав граждан на свободное волеизъявление был низведен до статуса ведомственной инструкции", — говорится в заявлении "Голоса".

В этой связи были созданы опасные юридические прецеденты, ставящие под угрозу "дизайн самого законодательства как комплекса нормативных актов России". За рамки своих полномочий неоднократно выходили ключевые субъекты, принимавшие участие в организации голосования.

Президент отдал поручение ЦИК России и другим избирательным комиссиям, которые по закону от него независимы.

Центризбирком вышел далеко за рамки установленных законодательством полномочий, организовав досрочное голосование 25–30 июня. Таким образом, учет 58,6 млн голосов, которые были получены до 1 июля, не имеет под собой законных оснований.

ЦИК подзаконными актами ввела незаконное усложнение процедуры для аккредитации СМИ. Требование по аккредитации только тех представителей СМИ, которые заключили договор с редакцией не менее чем за два месяца до дня опубликования указа о назначении голосования, является явным ограничением прав СМИ, поэтому оно может вводиться только федеральным законом.

Законодатели возложили обязанность по принятию порядка назначения наблюдателей на Общественную палату, которая по своей природе не обладает правом нормативного установления общеобязательных правил для неопределенного круга лиц.

Неправомерность формулировки вопроса

"Вынесение разнонаправленных поправок одним пакетом и сама формулировка вопроса, предложенная для голосования, не позволяют дать только однозначный ответ. Это противоречит общепризнанным международным стандартам прямого волеизъявления граждан", — отмечают в "Голосе".

Большая часть агитационных материалов ЦИК и СМИ была посвящена "социальному" и "культурному" блокам поправок, которые составляли лишь одну десятую долю всего объема изменений Конституции. Вопросам переустройства власти, включая "обнуление" президентских сроков, внимания почти не уделялось.

Отсутствие плюрализма в общественной дискуссии

Агитация никак не регулировалась, а роль по продвижению позиции сторонников поправок в нарушение законодательства фактически взяла на себя сама Центральная избирательная комиссия. Ее материалы преследовали агитационную цель, подменив этим функцию по объективному и беспристрастному информированию участников голосования. Кроме того, в агитацию активно включились государственные и муниципальные органы, подконтрольные им СМИ, должностные лица.

"Все это создало существенные и ничем не оправданные дисбалансы в освещении поправок, которые не позволяют даже предполагать всерьез возможность выявления осознанной воли народа", — подчеркивают в "Голосе".

Принуждение к участию в голосовании и нарушения

Принуждение осуществлялось со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления, и затронуло все регионы страны и массу отраслей хозяйственной деятельности общества. "Речь фактически идет о десятках миллионов людей", — считают в "Голосе".

В движении зафиксировали большое количество сообщений о фактах голосования без паспорта, за других лиц и о вбросах бюллетеней, а также многократного голосования, возможности для которого также оказались заложены в самом порядке проведения процедур.

Право на контроль голосования было грубо нарушено. Голосование проводилось в условиях активного противодействия гражданскому наблюдению. Это было сделано уже на институциональном уровне — единственным субъектом направления наблюдателей оказались общественные палаты, которые формируются органами власти. "Само государство, выступая инициатором поправок, фактически является одной из заинтересованных сторон. В подавляющем большинстве случаев деятельность наблюдателей от общественных палат свелась к профанации наблюдения", — уверены в "Голосе".