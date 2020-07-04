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Роман Путин возглавит партию "Народ против коррупции"

Роман Путин

В партии "Народ против коррупции" верят, что с приходом родственника Путина на лидерский пост появится новый импульс в борье с коррупцией

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин выдвинут на должность председателя партии "Народ против коррупции" (НПК). На сайте партии сообщается, что решение о назначении Романа Путина партийным лидером, будет принято на съезде НПК 5 июля.

Роман Путин вступил в партию 21 июня. На партийном сайте говорится, что с приходом на лидерский пост Романа Путина, партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов.

В марте газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роман Путин планирует создать собственную партию для участия в выборах в Госдуму. Двоюродный племянник президента рассказал, что основной целью его партии будет помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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