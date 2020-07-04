Роман Путин возглавит партию "Народ против коррупции"

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин выдвинут на должность председателя партии "Народ против коррупции" (НПК). На сайте партии сообщается, что решение о назначении Романа Путина партийным лидером, будет принято на съезде НПК 5 июля.



Роман Путин вступил в партию 21 июня. На партийном сайте говорится, что с приходом на лидерский пост Романа Путина, партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов.



В марте газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роман Путин планирует создать собственную партию для участия в выборах в Госдуму. Двоюродный племянник президента рассказал, что основной целью его партии будет помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым.