Петербургский ПЕН-клуб потребовал прекратить дело против Прокопьевой 

Петербургский ПЕН-клуб потребовал немедленно прекратить уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

В заявлении, опубликованном на сайте клуба, сказано, что "это дело против каждого, кому небезразлично будущее страны". Отдельно в нём отмечено, что "одно из основных доказательств в деле — сфальсифицированная экспертиза. Она якобы сделана Хакасским государственным университетом, но факт фальсификации подтвердил сам вуз".

Требование прекратить преследование Прокопьевой от лица ПЕН-клуба подписали 30 человек, среди них - депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, историк Александр Долинин, поэт и журналист Татьяна Вольтская, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.

Ранее в защиту Светланы Прокопьевой выступили члены Совета по правам человека при президенте России, назвав дело против журналистки "абсурдным". В заявлении комиссии СПЧ по свободе информации отмечено, что "на тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг", и что "попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления".

В Москве и других городах проходят пикеты в защиту Прокопьевой, организованные её коллегами.