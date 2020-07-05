Петербургский ПЕН-клуб потребовал прекратить дело против Прокопьевой 

Петербургский ПЕН-клуб потребовал немедленно прекратить уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
В заявлении, опубликованном на сайте клуба, сказано, что "это дело против каждого, кому небезразлично будущее страны". Отдельно в нём отмечено, что "одно из основных доказательств в деле — сфальсифицированная экспертиза. Она якобы сделана Хакасским государственным университетом, но факт фальсификации подтвердил сам вуз".
Требование прекратить преследование Прокопьевой от лица ПЕН-клуба подписали 30 человек, среди них - депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, историк Александр Долинин, поэт и журналист Татьяна Вольтская, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова.
Ранее в защиту Светланы Прокопьевой выступили члены Совета по правам человека при президенте России, назвав дело против журналистки "абсурдным". В заявлении комиссии СПЧ по свободе информации отмечено, что "на тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг", и что "попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления".
В Москве и других городах проходят пикеты в защиту Прокопьевой, организованные её коллегами.
- Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судят за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку.
- Согласно представленной следствием экспертизе, целью журналистки было "формирование позитивного отношения к террористу и его действиям". Другие эксперты сочли, что само по себе использование слов "террорист", "теракт", "самодельное взрывное устройство"‚ "взрыв" несёт в себе оправдание и пропаганду терроризма. Ещё один эксперт, использовавшийся обвинением, уверен, что действия Прокопьевой подпадают под уголовную статью, поскольку она "прямо говорит, что оправдываемое лицо совершило террористический акт по политическим мотивам и является террористом".
- Адвокат журналистки считает аргументы стороны обвинения недопустимыми, а выводы экспертов обвинения необоснованными. Сама Прокопьева также отрицает обвинения. Она заявила, что написала авторскую колонку о взрыве, чтобы такие теракты не повторились в будущем.
- Гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы, а также заявило о необходимости запретить ей заниматься журналистикой в течение четырех лет.
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