Жителей села Нёнокса эвакуируют на два дня из-за военных испытаний

В Архангельской области жителей села Нёнокса эвакуируют на несколько дней из поселка из-за проводимых военных испытаний. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на администрацию Северодвинска.

Власти сообщили, что Нёнокса попадает в опасную зону при проведении неких работ. Утром 7 июля жителей поселка вывезут на автобусах.

Ранее российское отделение Greenpeace сообщило о том, что в июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 – в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. По расчётам, они поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.

В августе 2019 года в Нёноксе произошел взрыв. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников Росатома и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что он произошёл при испытании новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщалось.

Как минимум двое из пострадавших умерли от последствий облучения. После взрыва власти Архангельской области сообщили, что у одного из врачей больницы, в которую привезли пострадавших, обнаружили радиоактивный цезий-137. Но чиновники заявили, что цезий-137 попал в организм врача через пищу.

Радио Свобода и ряд других СМИ в ходе расследований катастрофы в Нёноксе пришли к выводу, что взрыв произошёл, вероятнее всего, при попытке поднять со дна Белого моря ракету с ядерной энергетической установкой "Буревестник". О разработке этой ракеты президент России Владимир Путин говорил в своём послании 1 марта 2018 года. Глава государства утверждал, что это не имеющее аналогов в мире оружие, которое способно фактически неограниченное время находиться в воздухе и менять траекторию полёта. Испытания этой ракеты засекречены. СМИ, ссылаясь на данные разведок, писали о нескольких неудачных испытаниях "Буревестника" в России, однако эти сообщения не подтверждены.