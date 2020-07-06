Москвича оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет

Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя Кирилла Мямлина за одиночный пикет в поддержку осужденных по делу "Сети" в Санкт-Петербурге. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичной акции. Об этом сообщает "Апология протеста".

22 июня в Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам, а Юлия Бояршинова – к 5,5 годам колонии общего режима по делу о "террористическом сообществе". Их признали виновными в участии в петербургской ячейке "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано для "свержения власти" в России. Подсудимые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.