Москвича оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет

Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя Кирилла Мямлина за одиночный пикет в поддержку осужденных по делу "Сети" в Санкт-Петербурге. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичной акции. Об этом сообщает "Апология протеста".
22 июня в Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам, а Юлия Бояршинова – к 5,5 годам колонии общего режима по делу о "террористическом сообществе". Их признали виновными в участии в петербургской ячейке "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано для "свержения власти" в России. Подсудимые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. Обвиняемые неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.
- 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
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