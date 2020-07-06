Кирилл Серебренников не стал обжаловать обвинительный приговор 

Режиссёр Кирилл Серебренников не стал подавать апелляционную жалобу на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии". По словам его адвоката, Дмитрия Харитонова, Серебренников "очень устал от судов, и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии".
Двое других осуждённых по делу "Седьмой студии", бывший генеральный продюсер проекта Алексей Малобродский и бывший директор Юрий Итин, приговоры в отношении себя обжаловали.
Вместе с тем отмечается, что в случае признания их жалоб обоснованными, приговор будет оспорен целиком, а не в части наказания каких-то отдельных осуждённых. Поэтому подал жалобу Серебренников, или нет, особого значения не имеет.
- 26 июня Мещанский районный суд Москвы признал руководителей "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили государственные средства, выделенные на театральный проект "Платформа". Режиссёр Кирилл Серебренников, которого обвинение требовало приговорить к шести годам колонии, получил три года условного срока. Такое же наказание было назначено Юрию Итину. Алексей Малобродский получил два года условно. Бывшую сотрудницу министерства культуры Софью Апфельбаум суд признал виновной не в мошенничестве, а в халатности, назначив наказание в виде штрафа, но освободив от его выплаты в связи с истечением сроков давности.
- Всех осуждённых обязали возместить средства, которые суд счёл похищенными – это почти 129 миллионов рублей. Серебренников заявил, что таких денег ни у него, ни у его коллег, нет.
- Никто из осуждённых по делу "Седьмой студии", кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, вину не признал. Дело Масляевой, на показаниях которой против коллег строилось обвинение, рассматривалось отдельно. 30 июня суд признал её виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам и трём месяцам колонии, но тут же освободил от наказания, поскольку Масляева уже отбыла его на стадии следствия, находясь сначала под стражей, а затем под домашним арестом.
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