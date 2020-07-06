Кирилл Серебренников не стал обжаловать обвинительный приговор 

Режиссёр Кирилл Серебренников не стал подавать апелляционную жалобу на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии". По словам его адвоката, Дмитрия Харитонова, Серебренников "очень устал от судов, и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии".

Двое других осуждённых по делу "Седьмой студии", бывший генеральный продюсер проекта Алексей Малобродский и бывший директор Юрий Итин, приговоры в отношении себя обжаловали.

Вместе с тем отмечается, что в случае признания их жалоб обоснованными, приговор будет оспорен целиком, а не в части наказания каких-то отдельных осуждённых. Поэтому подал жалобу Серебренников, или нет, особого значения не имеет.